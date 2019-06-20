مونديال السيدات: هولندا تتزعم مجموعتها والكاميرون تتأهل

في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال السيدات 2019 الذي تستضيفه فرنسا، تقدمت هولندا عن طريق انوك ديكر (54) وردت كندا عبر نجمتها كريستين سينكلير (60) التي رفعت رصيدها الى 182 هدفا على الصعيد الدولي، فاقتربت من الرقم القياسي العالمي المطلق المسجل باسم الأميركية أبي وامباخ مع 184 هدفا.

وكانت سينكلير (36 عاما) تخوض مباراتها الـ286 دوليا بينها 275 كأساسية.

لكن الكلمة الاخيرة كانت للمنتخب الاوروبي الذي سجل له لينيث بيرينستين هدف الفوز قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وحققت هولندا بالتالي العلامة الكاملة وستواجه في ثمن النهائي منتخبا قويا هو الياباني في رين الثلاثاء المقبل.

وفي المباراة الثانية، انتظرت الكاميرون الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتسجل هدف الفوز على نيوزلندا والتأهل الى ثمن النهائي كأحد افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وسجلت اجارا نشوت (57 و90+5) هدفبي الكاميرون، واوريلي اوونا (80، خطأ في مرمى فريقه) هدف نيويزلندا.

وتلتقي لاحقا السويد مع الولايات المتحدة، وتايلاند مع تشيلي ضمن منافسات المجموعة السادسة.