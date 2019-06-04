ماذا تريد أن تعرف عن تاريخ كأس العالم للسيدات 2019؟

تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات 2019 يوم الجمعة المقبل على الأراضي الفرنسية بمشاركة 24 فريقاً إذ ينتظر عشاق هذه المنافسة المزيد من الإثارة التي بدأت سيدات كرة القدم بفرضها في السنوات الأخيرة.

وينص نظام البطولة الحالية على توزيع الفرق في ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتأهل الأول والثاني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.



وعانت كرة القدم للسيدات من مضايقات كثيرة قبل أن تعتمد رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة في 1991، وقد استغرقت فترة إقناع فيفا باعتماد البطولة قرابة 20 عاماً تخللها إقامة عدة بطولات أبرزها كانت في 1984 في أوروبا، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً ملفتاً فرض على الفيفا التعامل بجدية أكبر مع سيدات هذه اللعبة.

تاريخ البطولة الرسمية



بدأت النسخة الأولى المعتمدة بمشاركة 12 منتخباً في الصين وقد حققت البطولة التي توّجت بها أميركا نجاحاً ملفتاً أما البطولة التالية التي أقيمت في السويد 1995 وتوّجت بها النرويج فكانت أكثر تطوراً.

أبرز الأحداث الاستثنائية كانت في 1999 بسبب طريقة احتفال اللاعبة الأميركية براندي بفوز بلادها بلقب البطولة التي كانت تنظمها، وذلك إثر التغلب على الصين بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 0-0، علماً أنّ المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً مبهراً بلغ 90.185 متفرجاً.

النسخة التالية 2003 نظمتها أميركا أيضاً وكان اللقب ألمانياً لأول مرة بفوزها في النهائي على السويد 2-1 بعد التمديد، ومن ثم حافظت ألمانيا على لقبها في 2007 بفوزها على البرازيل 2-0 في البطولة التي أجريت في الصين.

بطولتا 2011 و2015 كانتا على موعد مع المزيد من الأرقام الملفتة ففي الأولى كان التنظيم ألمانياً للمرة الأولى واللقب يابانياً بعد الفوز على أميركا بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وحينها كانت المرة الأولى التي يتوّج بها فريق من خارج أوروبا وأميركا.



أما نسخة 2015 التي نظمتها كندا لأول مرة فقد شهدت رفع عدد المنتخبات من 16 فريقاً إلى 24 لأول مرة وقد عاد لقب البطولة إلى أميركا علماً أنّ الحضور الجماهيري كان الأعلى في تاريخ البطولات بالمجمل بالوصول إلى 1.353.506.



أميركا تتزعم



تتزعم أميركا الدول التي سبق لها أن حصدت الذهب في بطولات كأس العالم للسيدات بكرة القدم بحصدها ثلاث نسخ سابقة آخرها في البطولة الفائتة 2015 لتضيفها إلى نسخ 1991 و1999.

ومن الملفت أن أميركا ليست زعيمة فيما يتعلق بحمل كأس العالم وحسب، بل إنها صعدت إلى منصات التتويج في جميع بطولات العالم بدءاً من 1991.

ونجحت أميركا في احتلال المركز الثالث 1995 و2003 و2007 قبل نيلها الفضة في 2011