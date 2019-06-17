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كوبا أمريكا 2019
كأس العالم للسيدات 2019

فرنسا تقتنص الصدارة ونيجيريا تنتظر

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اقتنصت فرنسا صدارة المجموعة الأولى بصعوبة بالغة بانتصار على حساب نيجيريا التي بات مصيرها في البطولة مهدداً.

Reuters

فازت فرنسا بعد معاناة على نيجيريا يوم الإثنين بهدف دون رد في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن كأس العالم للسيدات 2019.

واحتاجت فرنسا مستضيفة البطولة إلى هدف في وقت متأخر من ركلة جزاء ترجمتها رينار (79).

ورفعت فرنسا رصيدها إلى تسع نقاط في الصدارة في الوقت الذي تجمد به رصيد نيجيريا ثلاث نقاط في المركز الثالث لتنتظر بقية المباريات لتعرف مصيرها للتأهل بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى بذات المجموعة تمكنت النرويج من الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين من ركلتي جزاء لهانسن وهيرلوفسن (4 و50) مقابل هدف ليو مين (78) لتضمن الفائزة التأهل لدور الستة عشر وصيفة في الوقت الذي ودعت به كوريا الجنوبية المسابقة.
 

كأس العالم للسيدات 2019
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