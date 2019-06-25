سيدات إيطاليا إلى ربع نهائي كأس العالم

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي الفائز من مباراة اليابان، بطلة 2011 ووصيفة النسخة الماضية عام 2015، وهولندا اللتين تلعبان في وقت لاحق الثلاثاء في رين.

واستهلت إيطاليا اللقاء بشكل ممتاز، إذ وبعد أن ألغى لها الحكم هدفا في الدقيقة 10 لكريستيانا جيريلي بداعي التسلل، نجحت فالنتينا جاتشينتي في التعويض بعد 5 دقائق فقط إثر تسديدة من إيليزا بارتولي صدتها الحارسة الصينية شيمينغ بنغ، لكن الكرة سقطت أمام مهاجمة ميلان، فتابعتها في الشباك وسجلت هدفها الأول من أول تسديدة لها في النهائيات بحسب "أوبتا" للإحصاءات.

وضغط بعدها وصيف بطل 1999 بحثا عن التعادل وحصل على أكثر من فرصة لتحقيق مبتغاه لكن لاعباته عجزن عن الوصول إلى شباك الحارسة لاورا جولياني.

ثم تعرض المنتخب الأوروبي لضربة بإصابة صانعة ألعابه جيريلي، ما اضطر المدربة ميلينا بيرتوليني إلى استبدالها بأورورا غالي (39)، ما حرم لاعبة يوفنتوس التي سجلت ثلاثة أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات ضد جامايكا (5-صفر)، من فرصة معادلة كارولينا موراتشي من حيث عدد الأهداف في النهائيات (4 في نسخة 1991).

لكن دخول غالي كان فأل خير مجددا على المنتخب الإيطالي، إذ نجحت مع بداية الشوط الثاني في تعزيز تقدم بلادها بتسديدة بعيدة صاروخية (49)، مؤكدة بأنها البديلة السوبر في هذه النهائيات بتسجيلها هدفها الثالث في المونديال الفرنسي من أصل أربع مباريات، وجميعها بعد دخولها من مقاعد البدلاء.

ورغم تخلفها بهدفين، عجزت الصين عن تهديد المرمى الإيطالي بشكل فعلي لما تبقى من اللقاء في ظل تألق ملفت للمدافعة الإيطالية إيلينا ليناري.