سيدات أميركا في مرمى الانتقادات بسبب الاحتفال الزائد

وسجل المنتخب الأميركي الساعي إلى لقبه الثاني توالياً والرابع في تاريخه في ثامن نسخة من النهائيات، 10 أهداف في الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعه الثلاثاء بممثل القارة الآسيوية في رينس، ليحطم الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ النهائيات، والمسجل باسم المنتخب الألماني، بطل 2003 و2007 ووصيف 1995، وقدره 11 هدفاً نظيفاً في مرمى الأرجنتين خلال الدور الأول من مونديال 2007.

وكان انتصار الثلاثاء الأكبر للمنتخب الأميركي في تاريخ مشاركاته في النهائيات، متفوقاً على الأهداف السبعة النظيفة التي سجلها في مرمى تايوان خلال ربع نهائي النسخة الأولى عام 1991.

وكانت خمسة من الأهداف الـ13 من نصيب أليكس مورغان التي أصبحت ثاني لاعبة في تاريخ المسابقة تسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بعد مواطنتها ميشيل أيكرز في مباراة تايوان عام 1991.

لكن احتفالات الأميركيات لم تلق استحسان الجميع على خلفية ما اعتبره بعض النقاد قلة احترام تجاه خصم متواضع، على غرار لاعبة المنتخب الكندي سابقاً كايلين كايل التي تعمل حاليا كمحللة للمونديال لصالح محطة "تي أس أن" الكندية.

وقالت كايل مباشرة على الهواء "ككنديين، لن نفكر أبداً في القيام بأمر مماثل... بالنسبة لي، هذا الأمر يدل على قلة احترام. إنه أمر مشين".

وكشفت كايل في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحاتها، لكنها كررت موقفها بأن احتفالات الأميركيات كانت "مبالغ بها وغير محترم" حيال المنافسات.

وانتقد العديد من مستخدمي تويتر مظاهر احتفالات الأميركيات بالفوز الكاسح على المنتخب التايلاندي المتواضع الذي يخوض النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، والأولى كانت في النسخة الماضية عام 2015 حين فاز بمباراة وخسر اثنتين وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما سجل هدفين.

وكتب أحد المستخدمين "الفائز الذي يفتقد إلى الرقي، أسوأ من الشخص الذي لا يتقبل الخسارة".

وردت مدربة المنتخب الأميركي جيل إيليس على الذين رأوا أنه كان يجب على لاعباتها الاحجام عن مواصلة دك الشباك التايلاندية بالأهداف لتجنيب المنافس هزيمة مذلة، قائلة "هذه بطولة عالمية، لذا فإن كل فريق موجود هنا كان رائعاً للوصول إلى هذه النقطة. لكي تظهر احترامك للفريق المنافس، يجب أن تقدم كل ما لديك ضد هذا المنافس".