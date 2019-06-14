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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للسيدات 2019

تايلور تمنح إنكلترا بطاقة التأهل

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تمكنت إنكلترا من اقتناص بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بصعوبة بالغة بفوزها على الأرجنتين.

Reuters


منحت جودي تايلور منتخب إنكلترا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بتسجيلها هدف الفوز الوحيد في مرمى الأرجنتين الجمعة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة حاليا في فرنساً.

وسجلت تايلور الهدف في الدقيقة (61).

وكانت اليابان تغلبت في وقت سابق على اسكتلندا 2-1 ضمن ذات المجموعة.

وتتصدر انكلترا التي حققت فوزها الثاني على التولي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليابان، وصيفة بطلة عام 2015، ونقطة واحدة للأرجنتين ولا شيء لاسكتلندا.

وباتت أنكلترا رابع منتخب يتأهل إلى ثمن النهائي بعد فرنسا (المجموعة الأولى) وألمانيا (الثانية) وإيطاليا (الثالثة).

ورغم سيطرة شبه تامة للمنتخب الإنكليزي، خلت الدقائق الـ 27 الأولى من أيّ فرصة من الجانبين حتى تلقت بيث ميد كرة طويلة في الجهة اليسرى أعادتها خلفية إلى أليكس غرينوود فتعرضت للعرقلة من قبل روث برافو لتحتسب ركلة جزاء نفذتها نيكيتا باريس وتألقت الحارسة الأرجنتينة فانينا كوريا في التصدي لها، ثم فشلت جودي تايلور في إعادتها إلى الشباك (28).

وردت فانينا كوريا بقدمها كرة متجهة إلى مرماها من قدم ميد (42).

وفي الشوط الثاني، فاتت على لاعبات فيل نيفيل أول فرصة حقيقية من ركلة حرة ومتابعة من باريس نجحت الحارسة الأرجنتينية في إبطال مفعولها (51)، ومن هجمة سريعة وتمريرة في الجهة اليسرى لميد أرسلتها عرضية أمام المرمى ودفعتها جودي تايلور بقدمها في المرمى الخالي هدفاً أولاً (61).

وسقطت رأسية جيل سكوت على سطح الشبكة الأرجنتينية (72)،  وسددت البديلة ماريان لاروكيت أول كرة للأرجنتين على مرمى إنكلترا بين يدي الحارسة كارلي تلفورد (76).

كأس العالم للسيدات 2019
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