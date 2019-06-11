وحقق المنتخب الأميركي حامل اللقب رقماً قياسياً بتسجيله أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة حتى الآن.

وكان نصيب النجمة أليكس مورغان خمسة أهداف افتتحتها من ضربة رأس (12) قبل أن تسجل روز لافيل (20) وليندسي هوران (32) هدفين آخرين في الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني انهيارا تاما للتايلانديات فاستقبلت شباكهن 7 أهداف أخرى لمورغان (53، 74، 81 و87)، لافيل (56)، سامنتا ميفيس (50 و54)، ميغان رابينو (79)، ماتلوري بوف (85) وكارلي لويد (90+2).

وباتت مورغان ثاني لاعبة في تاريخ المسابقة تسجل خمسة أهداف بعد مواطنتها ميشيل أكيرز في العام 1991 أيضا.

وحصد المنتخب الأميركي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف أمام المنتخب السويدي الذي تغلب في وقت سابق على تشيلي بهدفين دون مقابل.

وظل المنتخب التايلندي بلا رصيد في قاع الترتيب بفارق الأهداف المسجلة خلف منتخب التشيلي.