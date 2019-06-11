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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للسيدات 2019

السويد تحقق فوزاً متأخراً على تشيلي

حققت السويد فوزاً متأخراً على تشيلي بهدفين نظيفين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا.

Reuters

 وتسببت أمطار غزيرة في توقف المباراة لمدة 45 دقيقة على ملعب رين في الشوط الثاني، لكن منتخب تشيلي اضطر لمواجهة عاصفة من نوع مختلف على أرض الملعب بعد أن فرضت السويد سيطرتها الكاملة على أحداث اللقاء ولم تتمكن لاعبات تشيلي، من الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة.  

وتصدت كلوديا إندلر حارسة تشيلي للعديد من المحاولات الخطيرة من منتخب السويد قبل أن تستفيد كوسوفاري أسلاني من إخفاق كاميلا سايز مدافعة تشيلي في تشتيت الكرة في الدقيقة 83 لتسدد داخل المرمى.  

 وضاعفت اللاعبة البديلة مادلين يانوغي الغلة للسويد بمجهود فردي بعد تخطي ثلاث مدافعات قبل أن تسكن الكرة الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
 

كأس العالم للسيدات 2019
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