السويد تحقق فوزاً متأخراً على تشيلي

وتسببت أمطار غزيرة في توقف المباراة لمدة 45 دقيقة على ملعب رين في الشوط الثاني، لكن منتخب تشيلي اضطر لمواجهة عاصفة من نوع مختلف على أرض الملعب بعد أن فرضت السويد سيطرتها الكاملة على أحداث اللقاء ولم تتمكن لاعبات تشيلي، من الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة.

وتصدت كلوديا إندلر حارسة تشيلي للعديد من المحاولات الخطيرة من منتخب السويد قبل أن تستفيد كوسوفاري أسلاني من إخفاق كاميلا سايز مدافعة تشيلي في تشتيت الكرة في الدقيقة 83 لتسدد داخل المرمى.

وضاعفت اللاعبة البديلة مادلين يانوغي الغلة للسويد بمجهود فردي بعد تخطي ثلاث مدافعات قبل أن تسكن الكرة الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.



