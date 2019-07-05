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كوبا أمريكا 2019
كأس العالم للسيدات 2019

إنفانتينو يريد رفع عدد المنتخبات في مونديال السيدات إلى 32

أفاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو أنه يهدف لرفع عدد المنتخبات في مونديال السيدات من 24 إلى 32 اعتبارا من 2023، بعدما وصف النسخة الحالية في فرنسا بأنها "أفضل كأس عالم للسيدات.

AFP

واستضافت فرنسا النسخة الثامنة من مونديال السيدات اعتبارا من 7 حزيران/يونيو وحتى الأحد حيث تقام المباراة النهائية بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وهولندا التي تصل الى هذه المرحلة من البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وكان رئيس الاتحاد الدولي راضيا تماما عن نجاح النسخة الثامنة من النهائيات، قائلا من ليون التي تستضيف المباراة النهائية بأن هذه البطولة كانت "الأفضل في التاريخ، كانت هائلة، استثنائية".

وعلى غرار ما حصل في مونديال الرجال الذي سيشارك فيه 48 منتخبا عوضا عن 32 اعتبارا من 2026، قال إنفانتينو إنه سيعمل على رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات الى 32 اعتبارا من 2023، مضيفا "لا يجب هدر الوقت. يجب العمل، لا شيء مستحيل. إذا نظرنا للنجاح الذي حققه هذا المونديال (الحالي)، يجب أن نرى (نهائيات) أكبر".

لكنه استطرد "المشكلة أنه أمامنا كأس عالم (القادمة) بدأنا للتو تقبل ملفات الترشح لاستضافتها على أساس مشاركة 24 منتخبا، ولهذا السبب علينا أن نتحرك بشكل أسرع والتناقش بالأمر كمسألة عاجلة، وفي هذه الحالة يجب علينا إعادة فتح عملية تقديم طلبات الترشح".

وفتح باب الترشح لاستضافة نهائيات 2023 في آذار/مارس الماضي وقد أكدت 10 بلدان رغبتها بتنظيم البطولة، هي الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية التي أعربت عن رغبتها بأن تتقدم بملف مشترك مع جارتها الشمالية.

وفي ظل التذمر من الفوارق الهائلة من حيث العائدات المالية التي تحصل عليها النساء مقارنة بالرجال، كشف إنفانتينو أن فيفا سيضاعف التقديمات المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات، مع توجه لإطلاق بطولة العالم لأندية السيدات "اعتبارا من العام المقبل".

كما تحدث السويسري عن استثمار عالمي بقيمة مليار يورو من قبل فيفا في كرة القدم النسائية، موضحا "يجب الاستثمار لتنمية كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم".

جياني إنفانتينو كأس العالم للسيدات 2019
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