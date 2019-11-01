وسيطرت نيوزيلندا بشكل كامل على مجريات المباراة، وبدت وكأنها في طريقها إلى تحقيق واحد من أكبر الانتصارات، خاصة بعد تقدمها مع نهاية الشوط الأول بثمان وعشرين نقطة لعشر نقاط. وتمكن "الاوول بلاكس" ALL BLACKS من الوصول إلى خط النهاية الويلزي ست مرات خلال اللقاء الذي انتهى بفارق ثلاث وعشرين نقطة، لتفوز بذلك نيوزيلندا بالميدالية البرونزية.

