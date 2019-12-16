وسبق لجيسوس الإشراف على الهلال العام الماضي.

وقال جيزوس في مؤتمره الصحافي "أعرف الهلال جيداً، ومن كل لاعبي الفريق ثمة لاعب واحد لم أدربه"، مشددا على أنه يدرك "مدى قوة الهلال (...) أعتقد أنها لن تكون مباراة سهلة".

أضاف "علاقتي بلاعبي الهلال علاقة احترافية سابقة ولكني أتشرف بكل الوقت الذي عملت معهم"، مذكراً بأنه ساهم في دعم تشكيلة الفريق، لاسيما بالتعاقد مع غوميس في صيف العام 2018 من غلطة سراي التركي.

وتمكن جيزوس في الأشهر الماضية من قيادة فلامنغو إلى تحقيق لقب الدوري المحلي للمرة السادسة في تاريخه، وكوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية بعد الأولى عام 1981، على حساب ريفر بلايت الأرجنتيني حامل اللقب.

ورأى المدرب البالغ من العمر 65 عاماً "كانت سنة مليئة بالضغوط لكنها كانت سنة ناجحة (...) الضغط الموجود علينا هو ضغط إيجابي ومن خلاله نريد اسعاد جماهيرنا"، وذلك رداً على سؤال عن كون الفريق يدخل المباراة غداً مرشحاً على الورق للتأهل إلى المباراة النهائية.

وتقام الأربعاء المباراة نصف النهائية الثانية بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف الذي أقصى السد القطري من الدور الثاني بالتغلب عليه بنتيجة 3-2. وتسبق المباراة نصف النهائية الثلاثاء، مباراة تحديد المركز الخامس بين السد والترجي.

من جهته رأى البرازيلي رافينيا لاعب فلامنغو، أن الفريق يفكر "بخصمنا القادم ألا وهو الهلال (...) الكل يتحدث عن مباراة فلامنغو وليفربول، ولكن كلاعبين ومدرب نتطلع إلى خوض مباراة الهلال".

أضاف اللاعب الذي سبق له التتويج بمونديال الأندية مع بايرن ميونيخ الألماني "العديد من الفرق البرازيلية خسرت نصف النهائي ولم تتأهل، ولا نريد أن نكرّر هذا الأمر".