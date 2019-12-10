وأعلن الترجي في تغريدة نشرت في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت الثلاثاء أنّ بعثة الفريق وصلت إلى الدوحة: "صور وصول أبطال إفريقيا إلى الدوحة".

📸 صور وصول أبطال أفريقيا إلى الدوحة

The arrival of the African champions in Doha

Photos de l'arrivée des champions d'Afrique à Doha

A chegada dos campeões africanos em Doha

La llegada de los campeones africanos a Doha#ClubWC #Qatar2019🇶🇦 #كأس_العالم_للأندية #قطر٢٠١٩ pic.twitter.com/tjc6w7qca1 — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) December 10, 2019

وانضم بطل دوري أبطال أفريقيا إلى الفرق التي وصلت إلى قطر استعداداً لمنافسات بطولة العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء بمواجهة السد القطري ويانغين من كاليدونيا الجديدة، إذ وصل الأخير في وقت سابق وكذلك الحال بالنسبة لنادي مونتيري المكسيكي.

ويفتتح الترجي مشواره في المسابقة من الدور الثاني، بملاقاته الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، في 14 ديسمبر/كانون الأول، علماً أنّ الفائز بينهما سيتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة فلامنغو البرازيلي.

وقال معين شعباني مدرب الفريق في تصريحات نقلها الفيفا في موقعه الرسمي على الإنترنت: "نحن متحمسون للعودة إلى كأس العالم للأندية FIFA وكلنا عزم على تشريف بلادنا وقارتنا".

وتابع: "نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من المشجعين الذين سافروا إلى هنا وأيضاً من المقيمين في الدوحة، نتطلع إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تجربتنا هذه".