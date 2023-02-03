وكانت الجماهير حاضرة لوداع بطل كوبا ليبرتادوريس، لدى مرور الحافلة في شوارع ريو دي جانيرو متجهة صوب المطار قبل الرحيل إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ينافس الفريق مباشرة في الدور نصف النهائي في السابع من فبراير على أن يلتقي الفائز من مواجهة الوداد الرياضي مع الهلال السعودي.

