وقام لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب بلفة الشرف في ستاد خليفة الدولي على أنغام أغنية جماهير ليفربول التاريخية "You'll Never Walk Alone" لن تسير وحدك أبداً".

وحاز ليفربول على كأس أندية العالم بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.