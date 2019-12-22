مازن الريس



ما أن انتهت مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر السبت، حتى خرجت بعض الأصوات المطالبة بالتخلص من السوري عمر خريبين بحجة تراجع مستواه.

وخسر الهلال بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي الذي غاب عنه العديد من لاعبيه الأساسيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في مباراة شهدت خروج خريبين مع الدقيقة الستين.

مونديال الضغوط على خريبين

تفاجأ عمر خريبين بتحميله مسؤولية قيادة هجوم الهلال في اللقاء الأول أمام الترجي التونسي في ربع النهائي كرأس حربة بسبب عدم تعافي الفرنسي المتألق غوميز، فوجد نفسه تحت مسؤولية كبيرة جداً بعد 20 يوم من تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا.

ولم يلعب عمر خريبين أي مباراة مع الهلال في أبطال آسيا بسبب استبعاده من قبل مدربي الهلال في البطولة، إذ تولدت لديهم قناعة بعدم حاجتهم لصاحب الـ25 عاماً المتوّج بلقب هداف البطولة وأفضل لاعب في آسيا 2017، الأمر الذي جعله يخوض الاختبار الخارجي الرسمي الأول منذ قرابة عامين مع المارد الأزرق.

خريبين يضيع فرصتين سانحتين



أضاع عمر خريبين فعلياً فرصتين محققتين للتسجيل الأولى كانت أمام الترجي في الدقيقة 75 قبل خروجه بثلاث دقائق في المباراة التي كسبها الهلال بهدف غوميز، علماً أنّ إمكانيات خريبين لم تظهر خلال الشوط الأول عندما كان يلعب كمهاجم صريح وقد تغيّر مستواه بوضوح بعد مشاركة غوميز.

أما الفرصة الثانية فكانت في الشوط الأول من مباراة الهلال ومونتيري في الدقيقة الأربعين عندما كان فريقه متقدماً بهدف دون مقابل قبل أن يخرج في آخر 30 دقيقة تاركاً مكانه لغوميز الذي سجّل هدفاً وأضاع آخر.

مشكلة الهلال أكبر من خريبين



تركيز جماهير الزعيم على عمر خريبين لوحده فيه الكثير من الإجحاف، إذ أنّ البرازيلي إدواردو أضاع بعض الفرص والإيطالي جيوفينكو كان يملك أفضل مما قدمه إضافة لبعض الثغرات التي ظهرت واضحة في الحالة الدفاعية.

ويعي معظم عشاق الهلال أنّ فريقهم ككل عانده الحظ في موندياليتو الأندية، خاصة وأنّ رهانات المدرب الروماني لوتشيسكو لم تكن جميعها صائبة إضافة للرهبة الواضحة والضغط الملموس جراء المشاركة الأولى في بطولة بهذا الحجم، ولعل تصريح نجم الفريق سالم الدوسري يوضح مدى طموح بطل آسيا في البطولة: "هدفنا كان قبل انطلاق البطولة هو الوصول إلى النهائي، لكننا لم نوفق في ذلك، نعتذر من الجماهير".



خروج خريبين من الهلال ودياً

مع طلب جيوفينكو الرحيل بحسب بعض الصحف السعودية فإن استغناء وصيف الدوري السعودي عن عمر خريبين فيه الكثير من المخاطرة خاصة مع المستوى الجيد الذي سبق وقدمه السوري ويقدمه حالياً في المسابقة المحلية.

ويعرف خريبين الذي عاش ظروفاً قاسية جداً مع الهلال سواء بإصاباته أو باستغناء البرتغالي جيزوش عنه في يناير الفائت وإعارته لصالح بيراميدز المصري أو حتى بعدم إدخاله في قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال آسيا، يعرف عمر جيداً أنّ العروض ستتهافت عليه بمجرد تلميحه برغبته في مغادرة الهلال لكن لاعب الوحدة السابق لن يقبل الخروج بهذه الطريقة.

خريبين سجّل أربعة أهداف مع الهلال في الدوري بمعدل هدف كل مئة دقيقة تقريباً وهو معدل أفضل بقليل من معدل إدواردو وأقل بقليل من معدل غوميز، لذلك يبدو استمراره حتى الصيف الخيار الأكثر منطقية، وسيكون في صالح الطرفين (الهلال وعمر).