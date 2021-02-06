هيمنت أندية أوروبا على المسابقة في نظامها الحديث مع استثناءات أميركية جنوبية، لكن ممثلي كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) أخفقوا في بلوغ النهائي ولو لمرة واحدة، مكتفين بالمركزين الثالث والرابع في أفضل السيناريوهات.

لكن الفرنسي أندريه بيير جينياك (35 عاماً) قدم أداء مميزاً وسجل ثنائية في الدور الثاني، قالباً تأخر تيغريس أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى فوز 2-1.

قال المهاجم الفرنسي بعد الفوز على أولسان "كل مباراة مختلفة. لقد واجهنا خصماً جيداً اليوم، إذ لعب الفريق الكوري مباراة رائعة. كنت أعتقد أننا سنلعب ضد لاعبين قصار القامة، لكنهم كبار وأقوياء، ويتحكمون في الكرة بشكل جيد. والآن سنوجه نوعاً آخر من المنافسين. سنحرص على تحليل أسلوبهم، وسنرى ما يمكننا فعله أمام بالميراس".

ويشارك تيغريس للمرة الأولى في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

بالميراس لتشريف البرازيل

ويلاقي الفائز من مواجهة تيغريس وبالميراس المتأهل من نصف النهائي الثاني الإثنين على ملعب أحمد بن علي (الريان)، بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا والأهلي المصري بطل إفريقيا الفائز على الدحيل القطري المضيف 1-صفر.

في المقابل، يحلم بالميراس المتوّج أخيراً بلقب كأس ليبرتادوريس على سانتوس بالسير على خطى مواطنيه كورينثيانس عام 2000 ثم 2012، ساو باولو 2005 وإنترناسيونال 2006، وهي الأندية التي توجت باللقب وكانت من خارج أوروبا.

ويتطلع مهاجمه لويز أدريانو إلى الفوز بلقبه الثاني في الـ"موندياليتو"، بعدما كان في العام 2006 ضمن تشكيلة إنترناسيونال التي ظفرت بالكأس على حساب برشلونة الإسباني في النهائي، ما فتح الباب أمام اللاعب للانتقال إلى شاختار دانييتسك الأوكراني في العام التالي.

وستكون الأنظار شاخصة أيضاً على لاعب الوسط الواعد غابريال مينينو (20 عاماً) والذي يمكنه أيضاً أن يشغل أيضاً مركز الظهير الأيمن.

وفي مباراة تحديد المركز الخامس، يلتقي على ملعب أحمد بن علي الخاسران من الدور الثاني، الدحيل القطري وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، علماً ان البطولة المقامة بسعة جماهيرية محدودة وبروتوكول صحي صارم لعدم تفشي فيروس كورونا، شهدت انسحاب ممثل أوقيانيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسبب قيود كورونا في بلاده.



