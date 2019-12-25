نجوم كرة القدم يشيدون بتنظيم قطر لمونديال الأندية December 25, 2019 12:02 2:42 دقيقة على هامش كأس العالم الأخيرة للأندية - قطر 2019، عبر نجوم سابقون في كرة القدم ممن تواجدوا في الدوحة لمتابعة البطولة عن اندهاشهم مما شاهدوه على أرض الواقع. جاهزية المنشآت التي ستحتضن المنافسات وقدرة قطر على تنظيم بطولة مميزة كانت محطة توقف عندها الجميع. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة ماذا قال سكالوني عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ؟ 2:01 دقيقة فالفيردي: "برشلونة في تحسّن مستمر" 2:42 دقيقة نجوم كرة القدم يشيدون بتنظيم قطر لمونديال الأندية 0:57 دقيقة توتنهام يمنع مشجعاً من حضور مبارياته ! 0:33 دقيقة كلوب: "اعتدنا على ضغوط المباريات" 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:52 دقيقة فيرون يريد ضم إنييستا إلى صفوف إستوديانتس 2:05 دقيقة يان سومر.. حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الخارق 0:50 دقيقة أدو دن هاغ يستنجد بخبرة باردو ويول لتفادي الهبوط 0:25 دقيقة لامبارد يدعم روديغر في مواجهة الموقف العنصري