واشار الاتحاد الدولي بعد اجتماع مجلسه في باريس "بعد الموافقة على تجديد بطولة كأس العالم للأندية مع 24 فريقا، والتي ستقام نسختها التجريبية في 2021، قرر مجلس فيفا منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في 2019 و2020 بالنظام الحالي".

وأضاف البيان "ستكون النسخ المقبلة بمشاركة سبعة أندية بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، وأكثر من ذلك لأن توقيتها - عادة نحو مطلع كانون الاول/ديسمبر - يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح للاختبار بظل ظروف مناخية مماثلة".

وكان مجلس فيفا قرر في آذار/مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على ان تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

ووصف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي القرار بأنه "خطوة مهمة لكرة القدم العالمية" ولا يتوقع أي مشاكل في المضي قدما. وأضاف "يجب أن نستمتع بما سيأتي".

لكن رابطة الأندية الأوروبية أكدت أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021. وأكدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

وستقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/يونيو و4 تموز/يوليو 2021، تجمع بين 8 اندية أوروبية (في وقت اراد الاتحاد الاوروبي ويفا رفع العدد الى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

وذكر فيفا في بيانه الاثنين انه في ما يتعلق بنسخة 2021 "ستقوم إدارة فيفا بتحليل واجراء مقاربة مسبقة للمضيفين المحتملين قبل الاجتماع المقبل لمجلس فيفا في شنغهاي الصينية في 23 و24 تشرين الاول/اكتوبر".

وكانت الإمارات استضافت البطولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 والمغرب في 2013 و2014، فيما استقبلتها اليابان بين 2005 و2008 وفي 2011 و2012 و2015 و2016.

وأحرز ريال مدريد الاسباني لقب النسخ الثلاث الاخيرة بصفته بطلا لاوروبا والاخيرة على حساب العين الإماراتي 4-1.

وستضم البطولة في نسختها المقبلة ليفربول الإنكليزي (بطل أوروبا)، الترجي التونسي (بطل افريقيا)، مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف)، هيانغان سبورتس من كاليدونيا الجديدة (بطل أوقيانيا) إلى بطلي آسيا وأميركا الجنوبية وبطل دوري البلد المنظم السد القطري.

