ويشارك مونتيري في كأس العالم للأندية التي تنطلق 11 من كانون الأول/ ديسمبر، باعتباره بطلاً لنسخة 2019 من دوري أبطال الكونكاكاف.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم، عندما يواجه السد، صاحب الضيافة فريق يانغين سبورت من كاليدونيا الجديدة، الفائز من هذه المباراة سيقابل مونتيري على ملعب جاسم بن حمد في 14 ديسمبر في نفس الملعب، والفائز سيلعب في مباراة نصف النهائي مع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا.

وهذا رابع ظهور لمونتيري في مونديال الأندية، بعد 2011 و 2012 و 2013 إثر ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال كونكاكاف، أما أفضل إنجاز له فهو المركز الثالث نسخة عام 2012.

وقال أنطونيو محمد مدرب مونتيري لموقع الفيفا "نحن فخورون بالعودة إلى البطولة ومواجهة الأفضل في العالم. في يومنا هذا، يمكننا التغلب على أي من الفرق المنافسة وسنبذل كل ما في وسعنا لجعل جماهيرنا فخورين".

وأضاف: "نحن سعداء لوجودنا في قطر ونتطلع لاستكشاف الدوحة".

ستقام كأس العالم للأندية 2019 FIFA في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر على ملعبين هما جاسم بن حمد في نادي السد وستاد خليفة المونديالي، بمشاركة سبعة فرق: السد (ممثل الدولة المضيفة قطر)، ليفربول (بطل دروي أبطال أوروبا)، مونتيري (كونكاكاف)، الترجي التونسي (بطل دوري أبطال أفريقيا)، يانغين سبورت (أوقيانوسيا)، الهلال (بطل دوري أبطال آسيا) وفلامينغو البرازيلي (كوبا ليبرتادوريس).