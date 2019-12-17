مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر

موعد ومشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول الإنكليزي ومونتيري المكسيكي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS HD1 بتمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول ومونتيري تأتي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 على ستاد خليفة الدولي المونديالي.

مشاهدة ليفربول ومونتيري بث مباشر

ويسعى ليفربول لبلوغ النهائي في مشاركته بكأس العالم للأندية، ومن ثم التتويج باللقب للمرة الأولى بتاريخه.

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