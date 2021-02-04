وصرّح الجنوب إفريقي: "ندرك جيداً صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ. لن نخسر شيئاً، سنستمتع بلعب كرة القدم أمام الفريق البافاري".

وشكر موسيماني لاعبي فريقه وجمهوره بعد التأهل إلى المربع الذهبي مشدداً على أن مباراة الدحيل لم تكن يسيرة بالمرة قائلاً "أشكر اللاعبين والجماهير التي كانت سند لنا. لقد كانت مواجهة صعبة أمام منافس محترم".

وكان الأهلي المصري قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ إثر فوزه الصعب على الدحيل القطري بهدف دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة العالمية.

