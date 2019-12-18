موري: مونتيري قدم مباراة كبيرة أمام ليفربول من قبل beIN SPORTS December 18, 2019 20:50 1:14 دقيقة قال روجيليو فونيس مسجل هدف مومنتيري الوحيد في مرمى ليفربول، إن فريقه لعب مباراة كبيرة رغم الخسارة 2-1 والانتقال للعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية قطر 2019. -آخر الفيديوهات 3:36 دقيقة بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم سمبدوريا ويتصدر مؤقتا 1:14 دقيقة موري: مونتيري قدم مباراة كبيرة أمام ليفربول 0:32 دقيقة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ينتهي بلا أهداف 0:28 دقيقة هدف استثنائي من رونالدو في مرمى سامبدوريا 5:05 دقيقة بيكهام - مونديال قطر 2022 سيكون استثنائياً وخالداً 0:42 دقيقة ماذا قال فينغر بشأن آرسنال وأرتيتا ؟ 2:27 دقيقة محمد صلاح في تقرير شامل 3:58 دقيقة ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ النهائي 0:42 دقيقة أرتيتا على أعتاب تدريب آرسنال 1:37 دقيقة كونميبول: الكشف عن روزنامة تصفيات مونديال 2022