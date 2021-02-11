مواجهة شائكة بين الأهلي وبالميراس على المركز الثالث من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 14:12 3:22 دقيقة يسعى كلٌ من بالميراس البرازيليّ والأهلي المصري، إلى الخروج بأفضل ترتيب ممكن، وتحقيق المركز الثالث في مواجهة صعبةٍ للفريقين، ومفتوحة على جميع الاحتمالات. تقارير إخبارية الأهلي المصري بالميراس كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة تشافي يشيد بنجاح قطر في الحد من انتشار كورونا 3:22 دقيقة مواجهة صعبة بين الأهلي وبالميراس على المركز الثالث 2:55 دقيقة تيغريس يتسلّح بالعزيمة لتحقيق لقب تاريخي 3:26 دقيقة بايرن ميونيخ يسعى لإكمال السداسية التاريخية 0:51 دقيقة تسيتسيباس يعبر بصعوبة بالغة إلى الدور الثالث 0:30 دقيقة مولر يغيب عن النهائي بعد إصابته بفيروس كورونا 0:41 دقيقة ميار الشريف تخرج من الدور الثاني 1:03 دقيقة صوفيا كينين تفقد لقبها 3:24 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة "كان" في كأس فرنسا 3:11 دقيقة ليستر سيتي يتخطى برايتون في الرمق الأخير