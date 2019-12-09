من ليفربول إلى الدوحة من قبل beIN SPORTS December 9, 2019 17:45 4:37 دقيقة من سوق واقف إلى الرمال الذهبية في الصحراء مرورا بمتحف الفن الإسلامي ونادي الغولف في المدينة التعليمية والحي الثقافي - كتارا...، جون بارنس وجاسون ماكاتير لاعبا ليفربول سابقاً في جولة ممتعة على الأراضي القطرية. -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة مونتيري المكسيكي يصل الدوحة 4:37 دقيقة من ليفربول إلى الدوحة 0:37 دقيقة حضور كثيف للجماهير البحرينية في نهائي الخليجي 1:03 دقيقة خليجي 24: نسخة قياسية في الجوائز المالية 0:44 دقيقة إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركات الدولية 3:39 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:25 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:20 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:15 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:39 دقيقة ديفيس يعزز صدارة ليكرز بخمسين نقطة في سلة مينيسوتا