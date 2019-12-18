مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر

موعد ومشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر

- د 14 الفريق المكسيكي مونتيري يعدل النتيجة مباشرة، عبر الأرجنتيني فونيس موري الذي تابع كرة مرتدة من الحارس أليسون.

- د 12 النجم المصري محمد صلاح يمرر كرة على طبق من ذهب للغيني نبي كيتا الذي وقع على الهدف الأول.

- د 05 تسديدة من شاكيري تمر بلا خطورة بجانب المرمى.

- د 01 اندفاع مكسيكي وتسجيل هدف ألغي بسبب التسلل.

- الحكم التشيلي روبيرتو توبار يطلق صافرة بداية المباراة وسط تشجيع صاخب في ستاد خليفة الدولي.

هو اللقاء الوحيد بين مونتيري وفريق إنكليزي اليوم

ذكر موقع نادي ليفربول إن فان دايك لن يلعب بسبب المرض

⭐️ TEAM NEWS for our #ClubWC semi-final ⭐️



Virgil van Dijk is out due to illness. — Liverpool FC (@LFC) December 18, 2019

مشاهدة مباراة ليفربول الإنكليزي ومونتيري المكسيكي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS HD1 بتمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول ومونتيري تأتي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 على ستاد خليفة الدولي المونديالي.

مشاهدة ليفربول ومونتيري بث مباشر

ويسعى ليفربول لبلوغ النهائي في مشاركته بكأس العالم للأندية، ومن ثم التتويج باللقب للمرة الأولى بتاريخه.

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تدريبات ليفربول في قطر قبل مواجهة مونتيري