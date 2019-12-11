موعد مباراة السد ويانغين

البث المباشر لمباراة السد ويانغين اليوم الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السد ويانغين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة السد ويانغين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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مباراة السد ويانغين - لحظة بلحظة

التشكيلة الأساسية للفريقين:

السد القطري - يانغين