موعد مباراة السد ومونتيري

البث المباشر لمباراة السد ومونتيري اليوم السبت 14 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السد ومونتيري ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة السد ومونتيري في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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مباراة مونتيري والسد - لحظة بلحظة

46: الهيدوس يحاول بتصويبة قوية

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مونتيري على السد 2-صفر

45+ 2: أكرم عفيف أضاع فرصة محققة لافتتاح التسجيل.

45 + 1: خطأ كارثي من غابي في اعادة الكرة للخلف، يقتنصها الأرجنتيني روجيليو فونيس ويسجل الهدف الثاني (2-صفر)

23: تصويبة لا تصد ولا ترد من اللاعب الأرجنتيني ليونيل فانيوني، أفضل هدف إلى حد الآن في مونديال الأندية (1-صفر)

16: كرة مميزة بين الهيدوس وعفيف وبونجاح يبعدها الحارس بصعوبة

13: الحارس سعد الشيب يبعد تصويبة بابون

11: أكرم عفيف أساء تقدير مسار الكرة فأضاع فرصة افتتاح التسجيل

03: محاولة أكرم عفيف خطيرة على حصون الفريق المكسيكي

02: تصويبة غاياردو تجد العارضة

بداية مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019.

السد أم مونتيري: من سيكون منافس ليفربول الإنكليزي في نصف النهائي

التشكيلية الأساسية للفريقين:

السد القطري

Here’s how we line up for tonight’s FIFA Club World Cup second round clash with Monterrey#AlSadd #ClubWC pic.twitter.com/R1w0kzd1IH — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 14, 2019

مونتيري المكسيكي