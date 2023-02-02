مدرب فلامينغو لا يفكر بمواجهة ريال مدريد من قبل beIN SPORTS February 2, 2023 17:41 0:41 دقيقة قال البرتغالي فيتور بيريرا مدرب فلامينغو البرازيلي، إنه لا يفكرُ حالياً باحتمالية مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية - المغرب 2022، مؤكداً تركيزه على مواجهة نصف النهائي المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل. فلامينغو كأس العالم للأندية ريال مدريد تصريحات -آخر الفيديوهات 4:35 دقيقة ريال مدريد يتخطى فالنسيا بسلاسة ويعدل أوتاره 0:36 دقيقة سان جيرمان يمدّد عقد مدربه غونثاليث إلى غاية 2025 0:32 دقيقة الشباب إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتاً 0:49 دقيقة نادي قطر يعلن غياب بين مالانغو حتّى نهاية الموسم 2:17 دقيقة إنفاق تاريخي لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز 3:27 دقيقة أتليتيك بيلباو وريال سوسييداد يقتديان بـ"لاماسيا" 0:34 دقيقة الاتحاد السعودي يجدّد عقد المغربي حمد الله لموسمين 0:41 دقيقة مدرب فلامينغو لا يفكر بمواجهة ريال مدريد 0:29 دقيقة الإصابة تبعد مبابي عن الملاعب ثلاثة أسابيع 0:38 دقيقة ماذا قال أوناحي بعد هدفه الأول مع مارسيليا؟