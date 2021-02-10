مدرب تيغريس: درسنا نقاط القوة والضعف في بايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS February 10, 2021 18:45 0:33 دقيقة أكّد البرازيليّ ريكاردو فيريتي مدرب تيغريس المكسيكي، أنّ فريقـَه استعدّ وحضّر بصورةٍ جيّدة للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، مشيراً إلى أنه درس نقاط قوةِ وضُعف بايرن ميونيخ. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ تيغريس -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة جينياك يحمل آمال تيغريس في مواجهة بايرن ميونيخ 1:43 دقيقة سيزار منبهر بالتطورات الكبيرة التي حصلت في قطر 0:44 دقيقة مدرب بالميراس يؤكد عزم فريقه على الفوز بالبرونزية 0:44 دقيقة الشناوي: الأهلي ينشد الفوز بالميدالية البرونزية 1:15 دقيقة ماتشيرانو يثني على الإجراءات الخاصة بالتنظيم 1:22 دقيقة كاكا سعيد بالعودة التدريجية للجماهير 0:47 دقيقة موسيماني: ما فعله كهربا والشحات كان خطأً جماعياً 0:44 دقيقة نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست 2:47 دقيقة نتس يسقط مجدداً وجاز يواصل تألقه 3:17 دقيقة دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بشق الأنفس