مدرب بالميراس يؤكد عزم فريقه على الفوز بالبرونزية من قبل beIN SPORTS February 10, 2021 14:23 0:44 دقيقة أكد البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس أن فريقه عازم على الظفر بالمركز الثالث رغم اعترافه بأن هدف الفريق لم يكن نيل الميدالية البرونزية مقابلات بالميراس كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة مدرب بالميراس يؤكد عزم فريقه على الفوز بالبرونزية 0:44 دقيقة الشناوي: الأهلي ينشد الفوز بالميدالية البرونزية 0:47 دقيقة موسيماني: ما فعله كهربا والشحات كان خطأً جماعياً 0:43 دقيقة إيطاليا تستضيف مباراة أرسنال وبنفيكا 2:57 دقيقة ماذا قال إنفانتينو عن استعدادات قطر للمونديال؟ 4:56 دقيقة ليون يضرب بقوة في كأس فرنسا 3:32 دقيقة مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس إنكلترا 2:58 دقيقة ريال مدريد يذلل الفارق مع أتلتيكو بثنائية فرنسية 0:31 دقيقة فيفا يستبعد كهربا والشحات عن مواجهة بالميراس 0:59 دقيقة نقل مباراة ريال سوسييداد ومان يونايتد إلى إيطاليا