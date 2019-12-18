محمد صلاح في تقرير شامل من قبل beIN SPORTS December 18, 2019 18:24 2:27 دقيقة أهدافه تتحدث عنه، ضحاياه أبرع الناس في وصفه، مطلوب من كل الأندية بالتأكيد عرفتم عمن نتحدث إنه محمد صلاح نجم وملهم نادي ليفربول الإنكليزي. -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة محمد صلاح في تقرير شامل 0:34 دقيقة مباراة ليفربول (1) ومونتيري (1) - التغطية الخاصة 0:45 دقيقة برشلونة وريال مدريد - التغطية الخاصة 2:51 دقيقة تجربة استثنائية لجماهير كأس العالم 2022 2:25 دقيقة ليفربول يبدأ حملته لحصد أول لقب له في البطولة 2:18 دقيقة معنويات مرتفعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو 2:28 دقيقة برشلونة يتطلع لحسم نقاط الكلاسيكو على أرضه 7:00 دقيقة جوليو سيزار يشيد بقطر ويتحدّث عن ميسي 11:48 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية