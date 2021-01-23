وأوضحت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™، الذي ينتظره عشاق "الساحرة المستديرة" بفارغ الصبر إذ تعدّ أول بطولة كبرى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ جائحة فيروس كورونا المستجد التي ألقت بظلالها على كل المسابقات الرياضية في العالم، كل التفاصيل التنظيمية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمونديال الأندية.

وستقام مباريات البطولة العالمية التي ستشهد مشاركة ستة أندية على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي.

وسحبت الثلاثاء الماضي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرعة مونديال الأندية، والتي أسفرت عن وقوع الدحيل القطري فريق الدولة المستضيفة في مواجهة الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في قمة منتظرة، بينما سيواجه تيغريس المكسيكي بطل الكونكاكاف أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن الدور الثاني من البطولة.

وفي نصف النهائي الأول سيواجه بطل كأس ليبرتادوريس (ممثل أميركا الجنوبية) الفائز من تيغريس وأولسان يوم الأحد السابع من شباط/ فبراير.

أما نصف النهائي الثاني فسيجمع العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا بالفائز من مواجهة الدحيل والأهلي وذلك يوم الاثنين الثامن من شباط/فبراير.

وستقام المباراة النهائية يوم الخميس 11 شباط/فبراير.

يذكر أنّ فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قد انسحب من مواجهته في الدور الأول أمام الدحيل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ونتج عن ذلك تأهل ممثل قطر مباشرة إلى الدور الثاني.