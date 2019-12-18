وخاض لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب مباراة صعبة، فبعد أن تقدموا بهدف للغيني نابي كيتا 12، عادل مونتيري النتيجة بسرعة عبر الأرجنتيني فونيس موري 14.

وفي الشوط الثاني اضطر كلوب للزج بالسنغالي ساديو مانيه، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي وقع على الهدف الغالي في الدقيقة 90+1.

وسيلعب ليفربول نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 ضد فلامنغو البرازيلي الذي عبر من محطة الهلال وذلك يوم السبت القادم على ستاد خليفة الدولي.

فيما سيواجه مونتيري منافسه الهلال السعودي على المركز الثالث.

وقائع مباراة ليفربول ومونتيري

نهاية المباراة بفوز ليفربول 2-1.

- البرازيلي فيرمينو يحرز الهدف في الوقت القاتل 90+1.

- د 81 تسديدة قوية من مانيه لكن حارس مونتيري يتابع تألقه. وينقذ كرة أخرى من أمام صلاح بالدقيقة ذاتها.

- 74 كادت الكرة أن تهز شباك مونتيري من مانيه لكنها مرت بسلام.

- د 68 كلوب يزج بأحد أسلحته السنغالي مانيه ويخرج السويسري شاكيري.

- د 66 فرصة خطيرة ضائعة لمونتيري تنتهي من قدم بابون بجانب القائم.

- د 63 رأسية لمدافع مونتيري ليونيل فانجيوني تمر بجانب القائم.

- د 58 حارس مونتيري يتصدى لكرة خطيرة سددها كيتا.

- عشر دقائق يلعبها ليفربول تقريباً في منطقة منافسه مونتيري يبدو أن الهدف الثاني يقترب.

- د 50 بابون يسدد حرة مباشرة رائعة لكن أليسون يبعدها.

- بداية الشوط الثاني بدون تغييرات.

- نهاية شوط متكافئ إلى حد كبير، لكن المعدن الحقيقي يجب أن يظهر في الشوط الثاني

- ليفربول يعود للسيطرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

- د 42 حارس مونتيري باروفيرو يحسن الخروج بكرة كاد أن يصل إليها كيتا.

- صلاح من أكثر اللاعبين النشطين على الجهة اليمنى، لكنه يفتقد للمساندة المعتادة من مانيه وفيرمينو.

- د 37 كرة خطيرة جداً أرسلها بابون عرضية لزميله لكن أليسون يبعدها في الرمق الأخير.

- د 35 هدأ إيقاع المباراة، يبدو أن ليفربول يدخر قوته للشوط الثاني وللمباراة النهائية في حال بلغها. بدوره مونتيري يكتسب الاحترام تماماً مثلما فعل الهلال أمس أمام فلامنغو.

- د 27 تسديدة قوية من كابتن مونتيري، الكولومبي بابون يبعدها بصعوبة أليسون.

- د 24 ميلنر يهدد المرمى بعد تلقيه تمريرة رائعة من صلاح لكن الأرجنتيني باروفيرو يحبط المحاولة.

حين تعدل النتيجة أمام فريق كبير، من شأن ذلك أن يمنحك ثقة كبيرة، وهذا بالفعل ما بدا على أداء مونتيري في الدقائق التي تلت هدفهم.

- د 14 الفريق المكسيكي مونتيري يعدل النتيجة مباشرة، عبر الأرجنتيني فونيس موري الذي تابع كرة مرتدة من الحارس أليسون.

- د 12 النجم المصري محمد صلاح يمرر كرة على طبق من ذهب للغيني نابي كيتا الذي وقع على الهدف الأول.

- د 05 تسديدة من شاكيري تمر بلا خطورة بجانب المرمى.

- د 01 اندفاع مكسيكي وتسجيل هدف ألغي بسبب التسلل.

- الحكم التشيلي روبيرتو توبار يطلق صافرة بداية المباراة وسط تشجيع صاخب في ستاد خليفة الدولي.

هو اللقاء الوحيد بين مونتيري وفريق إنكليزي اليوم

ذكر موقع نادي ليفربول إن فان دايك لن يلعب بسبب المرض وفيما يلي تشكيلتا الفريقين: