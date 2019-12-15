وصل فريق ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد استعداداً لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل على استاد خليفي الدولي.

وحطّ متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز رحاله في قطر بحضور نجومه باستثناء المصابين، وفي المقدمة النجم المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون والسنغالي ساديو مانيه والهولندي فان دايك في حين يغيب الكرواتي لوفرين بسبب الإصابة.

ويبدو ليفربول مرشحاً فوق العادة لتخطي مونتيري، وفي حال نجح في مهمته سيضرب موعداً في النهائي المقرر السبت، مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي.

ويسعى ليفربول الى إحراز لقب كأس العالم للأندية 2019 في قطر للمرة الأولى في تاريخه، وهو يبدأ مشاركته من الدور نصف النهائي الأربعاء على ستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لمونديال قطر 2022.

وأكد مدرب الريدز الألماني يورغن كلوب بحثه عن تحقيق "تاريخ" جديد للنادي بلقب أول.

وغاب عن تشكيلة الفريق الأحمر الواصلة مساء الأحد الى الدوحة، المصابين آخرهم المدافع الكرواتي ديجان لوفرن.

وقال كلوب بعيد وصول الفريق الى الدوحة، في تصريحات وزعها الفيفا، "هذه البطولة تعطي اللاعبين فرصة لتحقيق شيء جديد؛ إذ ستسنح أمامنا فرصة الفوز بأول لقب لكأس العالم للأندية في تاريخ النادي".

وتابع "لا شك أننا خضنا موسماً صعباً لكنه كان رائعاً وبالطبع سنحاول أن ننهي عام 2019 بلقب جديد (...) ونتطلع إلى مواجهة مونتيري" الأربعاء.

ويقام نصف النهائي الأول الثلاثاء، ويجمع بين الهلال السعودي بطل آسيا وفلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

وسبق لليفربول أن بلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية في العام 2005، قبل أن يخسر أمام ساو باولو البرازيلي في النهائي بهدف نظيف.

وأعلن النادي في وقت سابق الأحد، غياب لوفرن عن تشكيلة مونديال الأندية بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها الثلاثاء في المباراة التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمسوي 2-صفر، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

في المقابل، حضر الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي بدا أنه تعرض السبت خلال الفوز على واتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز، لإصابة مماثلة.

وانضم لوفرن الى آخرين يغيبون عن تشكيلة الفريق الأحمر بسبب الإصابة، أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وقال كلوب تعليقا على الاصابات "تشكيلتنا تتقلص. هذا الأمر ليس لطيفا".

وفي التالي قائمة لاعبي ليفربول في مونديال الأندية:

أليسون، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينيو، مانيه، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلاين، لالانا، لونرغان، شاكيري، روبرتسون، أوريغي، جونس، آرنولد، ويليامز.