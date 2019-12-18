ليفربول يبدأ حملته لحصد أول لقب له في البطولة بمواجهة مونتيري December 18, 2019 12:22 2:25 دقيقة يبدأ ليفربول حملته لحصد أول لقب له في كأس العالم للأندية قطر 2019 بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في نصف النهائي ورغم تأكد غياب فينالدوم بداعي الإصابة غير أن الفريق جاهز للمباراة. تقارير إخبارية ليفربول مونتيري -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ليفربول ومونتيري - التغطية الخاصة 2:51 دقيقة تجربة استثنائية لجماهير كأس العالم 2022 2:25 دقيقة ليفربول يبدأ حملته لحصد أول لقب له في البطولة 2:18 دقيقة معنويات مرتفعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو 2:28 دقيقة برشلونة يتطلع لحسم نقاط الكلاسيكو على أرضه 7:00 دقيقة جوليو سيزار يشيد بقطر ويتحدّث عن ميسي 11:48 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:10 دقيقة دورتموند يهدر فوزاً بالمتناول على لايبزيغ 1:27 دقيقة سالم الدوسري: "دفعنا ثمن الأخطاء"