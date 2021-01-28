ليفاندوفسكي ونوير يشددان على أهمية فوز بايرن بلقب كأس العالم للأندية من قبل beIN SPORTS January 28, 2021 15:49 0:57 دقيقة شدّد كلّ من روبيرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير على أهميّة فوز بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية التي تنطلق في الدّوحة في شهر شباط/فبراير المقبل. تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ مانويل نوير كأس العالم للأندية -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة ليفاندوفسكي ونوير يشددان على أهمية الفوز باللقب 3:18 دقيقة توتنهام لتجاوز عقبة ليفربول الجريح 1:01 دقيقة نجوم التنس على أبواب الحرية قبل أسبوع مزدحم 6:30 دقيقة تأكيد إرجاء حدث تجريبي للأولمبياد بسبب قيود السفر 2:57 دقيقة فيلادلفيا يٌلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج أرضه 2:43 دقيقة قمّة إيفرتون وليستر سيتي تنتهي بالتعادل 3:58 دقيقة شيفيلد يفاجئ مانشستر يونايتد 0:32 دقيقة المنتخب القطري ينهزم أمام السويد 1:47 دقيقة توخيل: "لم نكن محظوظين" 3:50 دقيقة تشيلسي "توخيل" يكتفي بالتعادل مع ولفرهامبتون