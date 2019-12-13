فراس بن أحمد – استاد جاسم بن حمد بنادي السد

وتحدث لوتشيسكو عن فريقه قائلاً: "نحن سعداء بتواجدنا هنا في هذا الحدث الكروي الكبير، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا نحن متحمسون لتحقيق المزيد من النجاحات وخوض المباريات في كأس العالم للأندية".

وأضاف نجل المدرب المعروف ميرتشا لوتشيسكو قائلاً: "تابعنا الترجي الرياضي، الفريق قوي ويملك لاعبين مميزين. بدنياً هم مميزون كما أن لديهم لاعبين في وسط الميدان من طراز عال".

أما عن كتيبة الزعيم فقال لوتشيسكو: "لدينا لاعبين موهوبين، يملكون فنيات عالية".

وأردف مدرب الهلال السعودي قائلاً: "المباراة ستحسم من خلال جزئيات وتفاصيل صغيرة لذلك سنقاتل من أجل الفوز بالمباراة".

ختاماً، أكد المدرب الروماني أن الفريق سيفتقد لخدمات سلمان الفرج وأن بقية اللاعبين جاهزون لخوض المواجهة أمام الترجي.