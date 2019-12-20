كلوب يشيد يعمل جيزوس مؤكداً قوة فلامينغو من قبل beIN SPORTS December 20, 2019 13:20 20:00 دقيقة تحدّث المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب عن قوة فلامينغو مشيراً إلى العمل المميز الذي يقوم به مدربه البرتغالي جورج جيزوس. -آخر الفيديوهات 20:00 دقيقة كلوب يشيد يعمل جيزوس مؤكداً قوة فلامينغو 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وفلامينغو – التغطية الخاصة 1:46 دقيقة فينغر وكلوب يشيدان بقدرات محمد صلاح 1:03 دقيقة بيراميدز ينهي تعاقده مع مدرّبه دوسابر 4:01 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الثامنة 0:51 دقيقة روسيا تقرّر استئناف عقوبة الإيقاف الرياضي 0:49 دقيقة ليفربول يتعاقد رسمياً مع الياباني تاكومي مينامينو 1:23 دقيقة ميامي يلحق بفيلادلفيا خسارة أولى على أرضه 2:49 دقيقة فالفيردي يعترف بأفضلية ريال مدريد 4:18 دقيقة ملخص مباراة فرايبورغ وبايرن ميونيخ