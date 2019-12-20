كلوب يشيد بعمل جيزوس مؤكداً قوة فلامينغو من قبل beIN SPORTS December 20, 2019 13:20 20:00 دقيقة تحدّث المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب عن قوة فلامينغو مشيراً إلى العمل المميز الذي يقوم به مدربه البرتغالي جورج جيزوس. -آخر الفيديوهات 10:24 دقيقة قائد فلامنغو يطالب زملائه باقتناص الفرصة التاريخية 7:51 دقيقة جيزوس يقدر ليفربول ويعرف كيف يبطل أسلحته 9:47 دقيقة أليسون: "سنبذل قصارى جهدنا للتفوّق على فلامينغو" 20:00 دقيقة كلوب يشيد بعمل جيزوس مؤكداً قوة فلامينغو 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وفلامينغو – التغطية الخاصة 0:30 دقيقة توبي ألدرفيريلد يوقع عقداً جديداً مع توتنهام 2:00 دقيقة الخاطر يؤكد على أهمية تنظيم الموندياليتو وخليجي 24 0:31 دقيقة نهائي مرتقب بين ليفربول وفلامنغو 1:36 دقيقة أنتيتوكونمبو يتفوّق على جيمس ! 1:46 دقيقة فينغر وكلوب يشيدان بقدرات محمد صلاح