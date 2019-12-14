وينتظر الريدز في نصف نهائي مونديال الأندية الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري التي ستجري اليوم السبت.

وقال كلوب الذي جدد عقده مؤخراً مع ليفربول: "يمكنك اللعب في هذه البطولة إذا فزت فقط بدوري أبطال أوروبا وهذا ما أحبه، ليست الفترة الأمثل للعب خلال العام لكن ليس أمامك 10 أو 15 مرة تفوز فيها بدوري أبطال أوروبا وبالتالي تأتي لكأس العالم للأندية".

وأضاف: "سنحاول الفوز بها، هذا صعب بالطبع ولكن سنحاول".

يذكر أن ليفربول يلعب اليوم السبت ضد واتفورد لحساب الدوري الذي يتصدره، ثم يسافر غداً الأحد إلى الدوحة ليبدأ استعداداته لمباراة نصف النهائي الأربعاء.