كلوب: إنه وقت الاستمتاع والاحتفال من قبل beIN SPORTS December 21, 2019 22:14 1:21 دقيقة عبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي عن سعادته بالفوز بلقب الموندياليتو معتبراً أن اللاعبين سيحتفلون هذه الليلة باللقب بعد تخطي فلامنغو 1-0 في النهائي الذي أقيم في ستاد خليفة الدولي بقطر. -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة سان جيرمان يغلب أميان ويستمر محلقاً في الصدارة 1:21 دقيقة كلوب: إنه وقت الاستمتاع والاحتفال 4:10 دقيقة صلاح يتحدث مع أبو تريكة عن مشاعره بعد التتويج 6:08 دقيقة هندرسون يرفع كأس المجد وليفربول لا يسير وحيداً 3:47 دقيقة محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية 1:16 دقيقة هندرسون: "كان يجب أن نفوز بنتيجة أكبر" 0:48 دقيقة مانشستر سيتي يحسم مواجهته أمام ليستر بفوز صريح 3:42 دقيقة لايبزيغ ينجو من فخ أوغسبورغ وبايرن ينتصر بصعوبة 4:49 دقيقة ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية في قطر 3:51 دقيقة برشلونة يختتم العام بفوز مقنع على ألافيس