كارلوس يزور مقر تدريبات ريال مدريد في المغرب من قبل beIN SPORTS February 9, 2023 16:22 0:59 دقيقة نشرت الصفحة الرسمية لريال مدريد على تويتر مقطع فيديو لزيارة نجم النادي الملكي السابق روبيرتو كارلوس لمقر تدريبات الفريق في المغرب بعد نجاح زملاء فينيسيوس جونيور في بلوغ المشهد الختامي للبطولة. تقارير إخبارية كأس العالم للأندية ريال مدريد روبرتو كارلوس -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة السد يتجاوز العربي ويبلغ نهائي كأس قطر 1:44 دقيقة انطلاق رالي السويد وسط الثلوج 0:18 دقيقة إشبيلية يعبر عن حزنه لوفاة مدربه السابق ألونسو 1:42 دقيقة أجواء مميزة في معسكر الهلال قبل مواجهة ريال مدريد 0:47 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية ترد على منظمي السوبرليغ 0:59 دقيقة كارلوس يزور مقر تدريبات ريال مدريد في المغرب 0:49 دقيقة كورتوا لن يشارك في نهائي كأس العالم للأندية 0:29 دقيقة وفاة لاعب فريق كهرمان استقلال سبور ساروهان بولات 1:32 دقيقة الاتحاد البلجيكي يقدّم تيديسكو لوسائل الإعلام 1:27 دقيقة بورتو يواصل حملة الدفاع عن لقب كأس البرتغال بنجاح