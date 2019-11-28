أعلنت مجموعة beIN الإعلامية وشركة Dentsu، بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، توقيع اتفاقية لمدة عامين ستحصل بموجبها beIN SPORTS على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد وستُبث مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS ليتابعها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

كأس العالم للأندية FIFA هي بطولة دولية لأندية كرة القدم، يتنافس فيها أبطال كل قارة، بما فيها أوروبا (ليفربول) وأميركا الجنوبية (فلامنغو) وأميركا الوسطى (مونتيري) وإفريقيا (الترجي التونسي) وأوقيانوسيا (هيينجين سبورت) وآسيا (الهلال السعودي) وبطل دوري البلد المضيف )السد القطري( على لقب أفضل فريق في العالم.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر2019 في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر في ثلاثة ملاعب مختلفة، منها استاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي. كما وسيستضيف هذان الملعبان مباريات بطولة كأس العالم بعد ثلاث سنوات من الآن مما يمنح جماهير beIN SPORTS وكرة القدم حول العالم فرصة مشاهدة هذه الملاعب المتميزة.

وبهذه المناسبة قال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "نحن سعداء جداً بالحصول على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر2019 في 24 دولة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا وهذا يؤكد التزامنا ببث أفضل المنافسات الرياضية في العالم. وبفضل ما نتميز به من استوديوهات ومرافق عالمية المستوى في الدوحة إلى جانب مجموعة متألقة من المواهب والموظفين المتمرّسين، تفخر beIN SPORTS ببث هذه البطولة الدولية المرموقة لأندية كرة القدم لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن جهته قال سيمون توماس، مدير الشؤون التجارية لدى الفيفا: "نحن سعداء بانضمام beIN SPORTS إلينا وحصولها على حقوق بث الدورتين المقبلتين لبطولة كأس العالم للأندية، فهي تعتبر بالفعل من أهم شركاء البث لدى الفيفا، إذ أنها قناة البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 وتنتشر بشكل لا يضاهى في المنطقة التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية في العالم. نشكر beIN SPORTS على التزامها ونتطلع لمواصلة شراكتنا القيمة".

تعمل مجموعة beIN في 43 دولة حول العالم من بينها 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبث المجموعة قنواتها عبر الأقمار الصناعية بتقنية 4K و Full HDوهي متاحة أيضاً على الهاتف الجوال والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المنزلية عبر خدمة beIN CONNECT.