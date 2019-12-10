تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة كأس العالم للأندية في نسختها السادسة عشرة منذ انطلاقتها عام 2000، وتّتجه الأنظار إلى استاد خليفة الدولي المونديالي لمعرفة من سيخلف ريال مدريد على عرش أندية العالم.

بين النسخة الأولى عام 2000 والنسخة الحالية بالدوحة، شهدت البطولة العديد من المحطات البارزة التي جعلتها محل متابعة وإقبال جماهيري وإعلامي وباتت رهاناً كبيراً للأندية لما تحمله من شرف وهيبة للبطل الذي سيكون سيداً لأندية العالم دون منازع.

سجل مشرف للعرب

منذ انطلاقها عام 2000 شارك 14 نادياً عربياً في البطولة وهم: النصر السعودي (2000) الاتحاد السعودي (2005) الأهلي المصري (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013) الأهلي الإماراتي (2009) الوحدة الإماراتي (2010) الجزيرة الإماراتي (2017) العين الإماراتي (2018) الترجي التونسي (2011 - 2018) النجم الساحلي التونسي (2007) السد القطري (2011) الرجاء المغربي (2000-2013) المغرب التطواني (2014) الوداد المغربي (2017) وفاق سطيف الجزائري (2014).

كان الظهور العربي مشرفاً في بعض الأحيان ومخيباً في أحيان أخرى، حيث حصد العرب المركز الثاني في مناسبتين الأولى حين بلغ الرجاء البيضاوي المباراة النهائية لنسخة عام 2013 وخسرها أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، أما الثانية فكانت انجاز العين الإماراتي في نسخة عام 2018 حين نال مركز الوصافة بخسارته النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 4-1.

كما تمكن العرب من نيل برونزية مونديال الأندية في مناسبتين أيضاً، الأولى عام 2006 بفضل الأهلي المصري والثاني عام 2011 بفضل السد القطري، أما المركز الرابع فكان من نصيب الأندية العربية في أربع مناسبات بفضل الاتحاد السعودي عام 2005 والنجم الساحلي التونسي عام 2007 والأهلي المصري في نسخة 2012 والجزيرة الإماراتي في نسخة 2017.

أهداف الرجاء وأبو تريكة التاريخي

يعتبر الأهلي المصري أحد أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية حيث شارك النادي القاهري في الموندياليتو 5 مرات آخرها عام 2013، وهو الثاني من حيث المشاركات بالتساوي مع ريال مدريد، فيما يتربع نادي أوكلاندي النيوزيلندي على عرش أكثر الفرق مشاركة في البطولة بـ 9 مشاركات.

خلال مشاركاته الخمس ترك الأهلي انطباعاً جيداً لدى الجماهير خاصة في نسخة 2006 حين أحرز المركز الثالث وتألق جل نجومه في مقدمتهم "الماجيكو" محمد أبو تريكة الذي أنهى هدافاً للبطولة بـ 3 أهداف.

كما يعتبر ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة وحسام عاشور ووائل جمعه الأكثر مشاركة في البطولة بـ 11 مباراة موزعة على نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 و2013)

ويتربع الرجاء البيضاوي المغربي على عرش الفرق العربية الأكثر تسجيلاً للاهداف في كأس العالم للأندية حيث سجل الخضر 12 هدفاً في نسختي 2000 (5 أهداف) و2013 (7 أهداف)، يليه الأهلي المصري بـ 11 هدفاً موزعة على مشاركاته الخمس.

محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي للعرب في كأس العالم للأندية بـ 4 أهداف.

نسخة قطر استثنائية للعرب

ستكون بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر بداية من يوم الأربعاء استثنائية بكل المقاييس بالنسبة للعرب، حيث يشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة 3 أندية عربية في النسخة ذاتها.

أما الترجي التونسي فيشارك باعتباره بطلاً لإفريقيا وهو الظهور الثالث للفريق العريق في البطولة، إذ يطمح لتجاوز عقبة ربع النهائي للمرة الأولى حيث عجز على تجاوزها في مشاركتيه السابقتين حين خسر في 2011 أمام السد القطري و2018 أمام العين الإماراتي.

ويواجه الترجي في ربع نهائي النسخة الحالية (2019) نادي الهلال السعودي.

وأما الفريق الثاني فهو الهلال السعودي الذي يشارك باعتباره لقارة آسيا، وهو الظهور الأول للزعيم في كأس العالم للأندية ويطمح لتقديم مشاركة تليق باسمه العريق وتشكيلته المدجّجة باللاعبين والنجوم.

الفريق الثالث هو السد القطري الذي يشارك في البطولة باعتباره بطلاً للبلد المستضيف قطر، ويتطلع السد بقيادة مدربه الإسباني الأسطورة تشافي هرنانديز إلى الظهور بشكل مميز وتكرار الإنجاز الفريد الذي حقق الزعيم القطري في بطولة عام 2011 حين أنهى في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

برنامج مباريات الأندية العربية في كأس العالم للأندية

السد v يانغين (كاليدونيا الجديدة): الأربعاء الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكّة المكرّمة.

الهلال v الترجي: السبت 14 ديسمبر الساعة الخامسة بتوقيت مكّة المكرّمة.