أفرزت قرعة كأس العالم للأندية 2019 والتي سحبت اليوم الإثنين وتستضيفها قطر أواخر السنة الحالية عن مواجهات منتظرة.

وسيلعب السد مستضيف البطولة وبطل الدوري القطري في الدور الأول مع هينغين سبورت من كالدونيا الجديدة بطل أوقيانوسيا.

ووفقاً للقرعة فإن الفائز من مباراة السد وهينغين سيلعب مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني، ليصعد الفريق المتأهل لملاقاة بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول الإنكليزي.

وفي ذات الدور سيلاقي الفائز من دوري أبطال آسيا الذي لم يعرف بعد في الدور الثاني الترجي التونسي المتوّج بدوري أبطال أفريقيا، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي بطل كأس ليبرتادوريس الذي لم يعرف بعد أيضاً.

وتنطلق مباريات البطولة في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل على أن يكون النهائي في الواحد والعشرين منه.

ويبقى ليفربول الإنكليزي بطل دوري أبطال أوروبا أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، إذ هيمنت الأندية الأوروبية على آخر ست نسخ من المسابقة.

