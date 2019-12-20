احمد النفيلي - استاد خليفة الدولي

وقال إيفرتون في هذا الصدد أعرف تماماً أننا سنكون تحت الضغط ولكن نحن لدينا فرصة تاريخية للفوز باللقب ويحب أن نستمتع بالمباراة إلى أقصى حد.

وعن ليفربول قال كابتن فلامنغو بالتأكيد سنواجه فريقاً ليس سهلاً وسنسعى لوضعه تحت الضغط ومراقبة مفاتيح لعبه، ونحن نحترم ليفربول ونعلم مهارات لاعبيه ولكن نحن أيضا تقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة وسنسعى للفوز باللقب.

وأردف إيفرتون قائلاً إن ليفربول يمتلك نقاط ضعف يمكن استغلالها بالتأكيد رغم قلتها .

وتذكر قائد فلامنغو الكارثة التي حلت بأكاديمية كرة القدم في النادي البرازيلي والتي أودت بحياة عشرة لاعبين شباب إثر حريق اندلع في صالة التدريب، وقال إنهم سيقومون بإهداء اللقب إذا فازوا به إلى أرواح هؤلاء اللاعبين وعائلاتهم .