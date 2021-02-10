وسيعود الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا إلى بلاده لأسباب شخصية.

وقال فليك في مؤتمر صحفي افتراضي "فؤجئنا بهذا الأمر. جيروم حضر لي وطلب العودة للبلاد. بعد نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا سيعود للبلاد ولن يكون متاحاً مع الفريق حتى إشعار آخر".

وبدأ بواتينغ فوز بايرن 2-0 على الأهلي المصري في قبل النهائي يوم الاثنين الماضي.

ويتطلع بطل ألمانيا لسادس ألقابه في أقل من تسعة شهور، ويأمل في معادلة رقم برشلونة بفوزه بستة ألقاب في 2009.

وفاز بايرن بالثنائية المحلية ودوري أبطال أوروبا في 2020، بالإضافة للقبي السوبر الألماني والأوروبي. ويتصدر الفريق حالياً أيضاً الدوري المحلي بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ صاحب

المركز الثاني.

وصعق تيغريس فريق بالميراس البرازيلي وتغلب عليه 1-0 ليصبح أول فريق من أمريكا الشمالية يبلغ النهائي.

وقال فليك، الذي رفض الكشف عن أي تفاصيل عن تشكيلته الأساسية المحتملة للنهائي، إن فريقه بحاجة لليقظة من الثانية الأولى أمام الهجمات المرتدة للفريق المكسيكي.

وأضاف "الأمر يرجع لنا في وضع المنافس تحت ضغط والأداء بطريقتنا عندما نملك الكرة. فعلنا ذلك جيداً في قبل النهائي. أثق في فريقي تمام الثقة".

وبات فليك، الذي تولى المسؤولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، المدرب الأكثر نجاحاً على الإطلاق في موسمه الأول مع بايرن.

وأضاف "يجب أن نتحلى باليقظة. تيغريس سريع للغاية في بناء الهجمات. يستغل الفريق الجناحين جيداً ويملك هجوم قادر على هز الشباك. يجب أن نركز من البداية ونستغل فرصنا هذه المرة".