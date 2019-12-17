بلغ فلامنغو البرازيلي نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 بفوزه على الهلال السعودي 3-1، اليوم الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل سالم الدوسري هدف الهلال في الدقيقة (18)، فيما جاءت ثلاثية فلامنغو عبر جورجيان دي أراسايتا (49) برونو هنريكي في الدقيقة (78) وعلي البليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة (82).

سيلعب الهلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من مباراة نصف النهائي الثاني بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف.

- نهاية المباراة بتأهل مستحق لفلامنغو الذي قلب الأمور في الشوط الثاني وسجل ثلاثية، فيما خرج الهلال مرفوع الرأس وسيلعب من أجل البرونز.

(90) - الحارس دييغو ألفيش يمنع كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الثاني للهلال.

(84) - متاعب الهلال تزداد مع طرد الدولي البيروفي أندريه كاريو.

- الهلال دفع فاتورة التراجع البدني الذي عانى منه الفريق في الشوط الثاني.

(82) - أفضل لاعب في المباراة بورونو هنريكي يلعب عرضية لباربوزا اعترضها البليهي لكنه حولها نحو شباك المعيوف مسجلا ً الهدف الثالث لفلامنغو.

(78) - برونو هنريكي يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الثاني لفلامنغو مستثمراً عرضية محكمة من رافينيا.

(75) - ربع ساعة على انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة، لا شيء يوحي بقدرة أي فريق على تسجيل الهدف الثاني، فلاخطورة على مرمى المعيوف ألفيش ولا فرص محققة للتسجيل.

- المباراة أكثر توازناً في نصفها الثاني، حيث استفاق فلامنغو وتقدم نحو مناطق الهلال وتجاوز الهلال صدمة التعادل وعاد لمستواه.

(52) - فلامنغو بوجه مغاير في الشوط الثاني، غابرييل باربوزا يسدّد باحثاً عن الهدف الثاني ومحاولته تصطدم بالدفاع الأزرق.

(49) - بداية نارية للشوط الثاني من جانب فلامنغو، حيث تمكن جورجيان دي أراسايتا من إدراك التعادل للفريق البرازيلي بعد عمل جماعي مميز.

- نهاية شوط أول مميز من جانب الهلال استطاع فيه أبناء الزعيم التسجيل ثم الحفاظ على التفوّق أمام فريق برازيلي لم يكن جيداً على جميع المستويات (فنيا وذهنيا وتكتيكياً).

(40) - الهلال رائع على جميع المستويات، أما الفريق البرازيلي فلم يتجاوز صدمة الهدف الهلالي وسيطر التسرع والتوتر على لاعبيه.

(30) - البريك يحبط انطلاقة برونو هنريكي ويحول الكرة إلى ركنية حارماً فلامنغو من هدف محقق.

- ثقة كبيرة لبطل آسيا قبل وبعد الهدف، الزعيم يتحكم في المباراة باقتدار.

(18) - لوحة فنية رائعة من لاعبي الهلال. جيوفنكو يمرر للظهير الأيمن البريك الذي مررها زاحفة للدوسري والأخير يضع الزعيم في المقدمة أمام فلامنغو.

(16) - المدافع الدولي البليهي يقوم بعمل جبار متجاوزاً أكثر من لاعب ويمرر الكرة لسالم الدوسري الذي سدد نحو المرمى لكن الحارس المخضرم دييغو ألفيش أبعدها لتعود أمام الفرنسي غوميز الذي وضعها فوق المرمى.

(15) - الحارس عبد الله المعيوف يعيد الكرة أمام جيرسون لكن محاولة اللاعب البرازيلي مرت بجانب المرمى.

(11) - جيوفنكو يلعب كرة ثابتة ذكية لإدواردو الذي مررها بلمسة واحدة لسالم الدوري وتسديدة الاخير يحولها الدفاع إلى ركنية.

- بعد مرور الدقائق العشرة الأولى من المواجهة ظهر الهلال بمستوى جيد وبدا واثقاً أمام بطل أميركا الجنوبية.

(7) - الهلال يبدأ مهاجماً. الإيطالي جيوفينكو يفتح ثغرة في دفاع فلامنغو ويسدّد مخادعة تفطن لها الدفاع وحولها إلى ركنية.

- المباراة تنطلق وسط تطلعات كبيرة من الفريقين لبلوغ النهائي الحلم.

تشكيلة الهلال

مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق الزميل عصام الشوالي

مباراة الهلال وفلامنغو تأتي ضمن نصف نهائي كأس أندية العالم قطر 2019.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامنغو في كأس أندية العالم

ويسعى الهلال لبلوغ النهائي في مشاركته كأس العالم للأندية، وذات الأمر بالنسبة لفلامنغو الذي يلعب في البطولة للمرة الأولى.

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