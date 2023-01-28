فلامنغو يكشف عن قميصه الجديد من قبل beIN SPORTS January 28, 2023 14:01 3:39 دقيقة كشف نادي فلامينغو البرازيلي عن القميص الجديد لفريقه والذي سيرتديه في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب. تقارير إخبارية كأس العالم للأندية فلامينغو البرازيلي -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة برشلونة يقتنص فوزاً ثميناً من أرض جيرونا 0:31 دقيقة قاديش يعود للانتصارات ويهزم ريال مايوركا 0:25 دقيقة ليستر سيتي إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد 5:25 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب هيجيكاتا وكوبلر 0:36 دقيقة نهائي مشوق بين دجوكوفيتش وتسيتسيباس 0:33 دقيقة ماذا قالت سابالينكا بعد الظفر بلقب بطولة أستراليا؟ 3:39 دقيقة فلامنغو يكشف عن قميصه الجديد 2:55 دقيقة تكريم جديد للمنتخب المغربي 10:56 دقيقة سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 0:33 دقيقة الشربيني تتوج بلقب بطولة نيويورك للإسكواش