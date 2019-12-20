فان دايك وفينالدوم يتحدثان عن أهمية التتويج بالـ"موندياليتو" من قبل beIN SPORTS December 20, 2019 21:26 1:27 دقيقة في حوار خاص مع beIN SPORTS، أكد الثنائي الهولندي في نادي ليفربول، فرجيل فان دايك وجورجينيو فينالدوم أن التتويج بلقب مونديال الأندية هو أولوية للريدز مع تقديرهما لفلامنغو البرازيلي منافسهما في النهائي. -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة الأشغال تتواصل بملعب لوسيل 1:44 دقيقة كرة القدم يمكنها تغيير العالم نحو الأفضل 3:10 دقيقة منطقة اللؤلؤة في قطر من أهم الوجهات السياحية 3:26 دقيقة الجيل المبهر يستقطب مجموعة جديدة من الأساطير 3:05 دقيقة تونس لن تشارك في "شان الكاميرون 2020" 10:24 دقيقة قائد فلامنغو يطالب زملائه باقتناص الفرصة التاريخية 7:51 دقيقة جيزوس يقدر ليفربول ويعرف كيف يبطل أسلحته 0:54 دقيقة قطر تستضيف السوبر الافريقي حتى عام 2022 0:26 دقيقة الإسباني أرتيتا مدرباً لأرسنال الإنكليزي 9:47 دقيقة أليسون: "سنبذل قصارى جهدنا للتفوّق على فلامينغو"